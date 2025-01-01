Алёна Бронникова В Перми выбрали нового подрядчика по завершению долгостроя на Карпинского Прежний подрядчик сорвал сроки Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края выбрал нового подрядчика для завершения долгостроя по ул. Карпинского, 110а в Перми. Согласно опубликованной 14 февраля информации на сайте госзакупок, договор был заключён с ООО «Строительная компания «Эталон» на 107,8 млн руб.

Объектом работ является комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в ЖК «Триумф» (четвёртая очередь строительства). Решение о проведении закупки у единственного поставщика было принято в связи с расторжением ранее заключённого с ООО «Жилстрой» договора в виду ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств.

«В связи с существенным системным отставанием от графика выполнения работ по договору от 16 мая 2023 года на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в отношении объекта и в связи с отсутствием оснований предполагать, что работы будут завершены в разумные сроки, Фондом инициировано рассмотрение вопроса о расторжении договора», — сообщается в протоколе принятия решения.

Договор с прежним подрядчиком был расторгнут 14 февраля. Договор с новым подрядчиком заключается с этой даты, выполнить работы необходимо в течение 100 календарных дней.

Напомним, стройка ЖК «Триумф» была заморожена в 2016 году из-за долгов, часть корпусов была построена и заселена, часть дольщиков, около 1 тыс. человек, остались без обещанных квартир. Застройщик ООО «Классик» был признан банкротом, а гендиректор за злоупотребление полномочиями отправлен в колонию на семь лет. Строительные работы возобновились в прошлом году.

Дома должны были сдать в эксплуатацию в июне 2024 года. Однако сроки переносились. Прокуратура поставила завершение проблемных домов на контроль. В декабре был проверен ход работ по ул. Карпинского, 110 и 110а. ООО «Жилстрой» внесено представление, а ООО «Эталон», занимающемуся достройкой второго дома, объявлено предостережение.

По данным СБИС, ООО «СК «Эталон» зарегистрировано в 2022 году, директором и одним из соучредителей является Алексей Окулов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка в 2023 году составила 587 млн руб., чистая прибыль — 9,9 млн.

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