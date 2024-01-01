Александра Пермякова Сорваны сроки сдачи долгостроев на Карпинского в Перми Подрядчику внесено представление Поделиться Твитнуть

фото: прокуратура Пермского края

Прокуратура выявила несоблюдение сроков выполнения работ при строительстве домов в Индустриальном районе Перми.

Надзорное ведомство проверило ход строительства многоквартирных домов по ул. Карпинского, 110 и 110а в Индустриальном районе Перми. Они планировались к сдаче в 2024 году.

Как сообщили в ведомстве, сроки выполнения работ не соблюдаются.





«Подрядчику ООО «Жилстрой» внесено представление. Руководителю подрядчика ООО «Эталон» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.





Напомним, дома на Карпинского — это долгострои, стройка была заморожена в 2016 году из-за долгов, часть корпусов была построена и заселена, часть не достроена — без обещанных квартир остались около 1 тыс. человек. Застройщика ООО «Классик» признали банкротом, гендиректора за злоупотребление полномочиями отправили в колонию на 7 лет. Строительные работы возобновились в прошлом году. Дома должны были сдать в эксплуатацию в июне этого года. Однако сроки переносятся.









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