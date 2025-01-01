Алёна Бронникова Закон о поддержке обманутых дольщиков в Прикамье признают утратившим силу На территории региона отсутствуют дома из реестра проблемных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье предложили признать утратившим силу региональный закон о мерах поддержки обманутых дольщиков. Соответствующий проект закона рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента в октябре.

Согласно опубликованному на сайте законодательного органа документу, утратившими силу предлагается признать закон 2017 года о мерах господдержки участников строительства многоквартирных домов (МКД), застройщик которых не исполнил обязательства по строительству объекта и передаче жилых помещений, и соответствующие изменения, которые вносились в этот закон впоследствии.

«На территории Пермского края отсутствуют МКД и (или) иные объекты недвижимости, включённые в Единый реестр проблемных объектов. С учётом изложенного, в связи с отсутствием необходимости в мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан — участников строительства МКД проектом закона предлагается признать утратившим силу закон Пермского края от 31 октября 2017 года № 144-ПК», — сообщается в пояснительной записке.

Кроме того, отмечается, что с 2019 года строительство МКД ведётся с использованием эскроу-счетов. Это позволяется возвращать деньги дольщикам в случае банкротства или нарушения сроков строительства застройщиков.

Расходы краевого бюджета в 2020 году на меры поддержки составили 101,3 млн руб., в 2021-м — 848,3 тыс. руб. С 2019 года восстановление прав участников строительства проблемных объектов осуществляется с применением федеральных средств. В период с 2019 по 2024 годы в Реестр вошло 73 объекта Пермского края, федеральные деньги были выделены на 45 объектов на сумму более 8 млрд руб.

По 30 домам строительство завершено, квартиры получили 3 979 человек. Последний дом был сдан летом 2025 года. Возмещение получили 1 588 дольщиков 34 объектов. Ещё девять объектов исключили из реестра в связи с отсутствием пострадавших или с продлением срока исполнения обязательств.

Если законопроект будет одобрен, он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

