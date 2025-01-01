Алёна Бронникова Полномочия по назначению директоров школ в Перми планируют вернуть муниципалитету Законопроект рассмотрят во втором чтении в октябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Полномочия по назначению директоров школ в Перми могут вернуть муниципалитету. Комитет по развитию инфраструктуры 21 октября рекомендовал Законодательному собранию региона принять соответствующий законопроект во втором чтении. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании 23 октября.

«Наш комитет в 2024 году внёс в Законодательное собрание данный проект закона. Он был принят в первом чтении. В комитет при подготовке ко второму чтению поправок, предложений и замечаний не поступило. Рекомендуется принять этот закон во втором чтении», — доложил первый заместитель председателя комитета Александр Третьяков.

Напомним, в 2023 году полномочия по назначению, увольнению и аттестации директоров школ в краевой столице были переданы от департамента образования Перми министерству образования Пермского края. Прокуратура опротестовала этот закон и обратилась в суд, указав, что норма нарушает требования Трудового кодекса РФ, поскольку работодателем директоров школ является непосредственно их учредитель, а не краевое правительство. Пермский краевой суд встал на сторону парламентариев, однако надзорному органу удалось оспорить решение в Четвёртом апелляционном суде общей юрисдикции.

Законопроект об отмене нормы был внесён в краевой парламент во исполнение апелляционного определения суда. В ноябре 2024 года он прошёл первое чтение.

