Зарина Ситдикова Прокуратура оспорила в суде право краевых властей назначать директоров школ Перми Региональное правительство намерено обжаловать это решение Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура оспорила решение Пермского краевого суда, который отказал надзорному органу в отмене порядка назначения министерством науки и образования Прикамья руководителей школ Перми. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

Как пояснили в ведомстве, в августе прошлого года было выдано отрицательное заключение на проект регионального закона, перераспределяющего полномочия между властями Перми и Пермского края по назначению и увольнению директоров общеобразовательных учреждений. Документ также определял сроки заключаемого с указанными лицами трудового договора и проведение их аттестации. По мнению прокуратуры, такой порядок не соответствует федеральному законодательству.

Однако депутаты Законодательного собрания Прикамья с позицией надзорного органа не согласились, после чего прокуратура обратилась в суд с иском о его оспаривании.

По результатам рассмотрения дела Пермский краевой суд встал на сторону парламентариев, после чего надзорный орган подал кассацию на данное решение в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции. В результате, он подтвердил обоснованность позиции краевой прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», после изучения мотивировочной части региональные власти намерены обратиться в Верховный суд. В пресс-службе правительства изданию пояснили: при разработке нового порядка учитывалось, что возможность перераспределения полномочий предоставляет федеральный закон «О местном самоуправлении», а право передачи полномочий в образовательной сфере с муниципального уровня на уровень региона даёт закон «Об образовании». В правительстве Пермского края считают, что трудовое законодательство, на которое ссылается прокуратура, при распределении полномочий имеет второстепенное значение, потому что приоритет – у законодательства о местном самоуправлении.

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