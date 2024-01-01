Алёна Бронникова Законопроект об отмене нормы о назначении директоров школ Перми минобром прошёл первое чтение Поправки ко второму чтению будут внесены до 1 апреля 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект об отмене нормы о назначении директоров пермских школ Перми краевым министерством образования Пермского края прошёл первое чтение. Данные полномочия муниципалитета были переданы на краевой уровень по инициативе губернатора.

Принятый закон был опротестован прокуратурой, надзорный орган обратился в суд. Пермский краевой суд встал на сторону краевого парламента, но Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил обоснованность позиции краевой прокуратуры и отменил решение нижестоящей инстанции.

Как сообщал в мае «Новый компаньон», региональные власти заявили о решении обратиться в Верховный суд после изучения мотивировочной части. По словам чиновников, возможность перераспределения полномочий им предоставляет федеральный закон «О местном самоуправлении», а право передачи полномочий в образовательной сфере с муниципального уровня на уровень региона даёт закон «Об образовании».

Председатель комитета регионального Законодательного собрания по развитию инфраструктуры Павел Черепанов сообщил, что законопроект об отмене нормы был внесён во исполнение апелляционного определения. Документ был принят в первом чтении, доработать его планируется до 1 апреля 2025 года.

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