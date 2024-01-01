Краевой минобр не сможет назначать директоров школ в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в ноябре рассмотрят законопроект об отмене нормы о назначении директоров пермских школ министерством образования. Документ рассмотрят в первом чтении. Об этом пишет «Рифей».

Напомним, в прошлом году по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина краевой парламент поддержал передачу полномочий по назначению директоров школ города на уровень региона.

Прокуратура опротестовала этот закон и подала иск в суд. Пермский краевой суд встал на сторону парламентариев. Тогда надзорный орган подал кассацию на данное решение в Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции. Эта инстанция подтвердила обоснованность позиции краевой прокуратуры и отменила решение краевого суда.

В мае в пресс-службе правительства сообщали, что после изучения мотивировочной части региональные власти обратятся в Верховный суд. Чиновники заявляли, что возможность перераспределения полномочий им предоставляет федеральный закон «О местном самоуправлении», а право передачи полномочий в образовательной сфере с муниципального уровня на уровень региона даёт закон «Об образовании».

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