Полсотни групп в детских садах Прикамья отправлены на карантин Дети до 6 лет сейчас болеют ОРВИ чаще остальных Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Пермском крае 41 школьный класс переведён на дистанционное обучение, а также приостановлена работа 49 групп в детских садах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что наибольший уровень заболеваемости ОРВИ в регионе сейчас зафиксирован среди детей до 2 лет и 3-6 лет. В основном это касается воспитанников дошкольных учреждений. При этом эпидемический порог не превышен.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 13 по 19 сентября 2025 года в Пермском крае зафиксирован 12 121 случай острых респираторных вирусных инфекций, что на 13% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Среди инфицированных наиболее часто выявлялись вирусы негриппозной природы, такие как риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и метапневмовирусы.

К настоящему времени в регионе прививки от гриппа поставили более 800 тыс. жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.