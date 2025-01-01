В Прикамье на 13% снизилось число заболевших ОРВИ Эпидпорог не превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 13 по 19 сентября 2025 года в Пермском крае был зафиксирован 12 121 случай острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что на 13% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом радиостанции «Спутник» сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Наталья Вольдшмидт.

Эпидемический порог в регионе не был превышен. Среди инфицированных наиболее часто выявлялись вирусы негриппозной природы, такие как риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа и метапневмовирусы.

Напомним, снижение числа заболевших в регионе продолжается уже несколько недель. В региональной управлении Роспотребнадзора считают, что сейчас лучшее время сделать сезонную прививку от гриппа. К настоящему времени в регионе привилось уже более 800 тыс. жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.