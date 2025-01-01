Бывший глава пермского НПО «Искра» стал руководителем «Редуктора-ПМ» Сергей Юрасов официально представлен коллективу Поделиться Твитнуть

Сергей Юрасов

НПО «Искра»

С 21 октября Сергей Юрасов, ранее возглавлявший ПАО «НПО «Искра», вступил в должность генерального директора АО «Редуктор-ПМ». Источники издания «Коммерсантъ-Прикамье» сообщают, что сегодня он был официально представлен коллективу предприятия в новой роли.

Важно отметить, что предыдущий директор «Редуктор-ПМ» Александр Попов занимал этот пост чуть более четырёх месяцев. Сергей Юрасов руководил НПО «Искра» с конца 2020 года. Прежде он работал в пермском АО «Протон-ПМ».

АО «Редуктор-ПМ» является одним из ведущих российских предприятий, специализирующихся на изготовлении и сервисном обслуживании вертолётных редукторов и трансмиссий.

Ранее «Новый компаньон» писал, что новым гендиректором пермской «Искры» стал Владимир Дудчак.

