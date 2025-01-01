В Пермский край поступила партия вакцины «Пентаксим» Ранее из-за её нехватки в Березниках было заведено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края, в регион поступила партия вакцины «Пентаксим». Этот препарат уже распределяется в лечебные учреждения для вакцинации детей.

В ведомстве отметили, что родителям, желающим привить своих детей, рекомендуется обратиться в поликлинику по месту прописки.

Напомним, в середине октября стало известно, что в регион ожидается поступление 18 тыс. доз вакцины «Пентаксим» к 1 ноября текущего года. В минздраве тогда пояснили, что количество вакцин и сроки поставки в рамках национального календаря профилактических прививок устанавливаются Федеральным центром планирования обеспечения лекарствами граждан на основе заявок, поступивших из регионов.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у следователей Пермского края отчёт о ходе расследования уголовного дела, инициированного в связи с нарушением прав жителей Березниковского городского округа на своевременное оказание медицинской помощи.

Причиной послужили жалобы жителей Березников на нехватку в медучреждениях города льготного лекарства, необходимого для плановой вакцинации детей младшего возраста. Подчеркивалось, что задержка вакцинации может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье детей. В связи с этим родители вынуждены покупать необходимые медикаменты за свои деньги.

