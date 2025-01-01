Глава СК заинтересовался ситуацией с нарушением прав детей на лекарства в Прикамье В медучреждениях Березников долгое время не было необходимых препаратов Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе рассмотрения уголовного дела, касающегося ущемления прав жителей Березниковского округа на получение необходимой медпомощи. Об том сообщили в Информационном центре СК.

Согласно информации, распространённой СМИ, в медицинских учреждениях Березников уже продолжительное время нет препарата, который предоставляется на льготных условиях. Он нужен для проведения плановой вакцинации детей младшего возраста. Задержка в проведении вакцинации может отрицательно сказаться на здоровье подрастающего поколения. Однако, несмотря на многократные обращения в соответствующие инстанции, проблема не была решена. Такая ситуация вынуждает родителей покупать дорогостоящие лекарства за свои деньги.

По этому факту в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

Председатель СК поручил руководителю СК по региону Денису Головкину представить детальный отчёт о продвижении и итогах расследования данного уголовного дела.

Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.

