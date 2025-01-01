До 1 ноября в Пермский край поступит 18 тысяч доз вакцины «Пентаксим»
Ее распределят по медицинским учреждениям региона
Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Пермского края, получение 18 тыс. доз вакцины «Пентаксим» запланировано в регионе 1 ноября этого года. По прибытии вся партия в кратчайшие сроки будет направлена в медицинские организации края, после чего родители получат уведомления о возможности вакцинации их детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.
В минздраве Прикамья отметили, что количество вакцин и период их доставки в рамках национального календаря профилактических прививок определяется Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ведомство Министерства здравоохранения РФ) на основании заявок от регионов.
Как ранее писал «Новый компаньон», в конце прошлой недели глава СК Александр Бастрыкин запросил у следователей Прикамья доклад о продвижении уголовного дела, возбужденного в связи с нарушением прав жителей Березниковского городского округа на своевременное получение медпомощи.
Поводом стали жалобы жителей Березников на дефицит в медучреждениях города льготного препарата, необходимого для плановой вакцинации детей раннего возраста. Сообщалось, что отсрочка вакцинации может негативно повлиять на состояние здоровья детей. В связи с этим родители вынуждены приобретать необходимые лекарства за счёт личных средств.
