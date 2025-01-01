До 1 ноября в Пермский край поступит 18 тысяч доз вакцины «Пентаксим» Ее распределят по медицинским учреждениям региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Пермского края, получение 18 тыс. доз вакцины «Пентаксим» запланировано в регионе 1 ноября этого года. По прибытии вся партия в кратчайшие сроки будет направлена в медицинские организации края, после чего родители получат уведомления о возможности вакцинации их детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.

В минздраве Прикамья отметили, что количество вакцин и период их доставки в рамках национального календаря профилактических прививок определяется Федеральным центром планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ведомство Министерства здравоохранения РФ) на основании заявок от регионов.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце прошлой недели глава СК Александр Бастрыкин запросил у следователей Прикамья доклад о продвижении уголовного дела, возбужденного в связи с нарушением прав жителей Березниковского городского округа на своевременное получение медпомощи.

Поводом стали жалобы жителей Березников на дефицит в медучреждениях города льготного препарата, необходимого для плановой вакцинации детей раннего возраста. Сообщалось, что отсрочка вакцинации может негативно повлиять на состояние здоровья детей. В связи с этим родители вынуждены приобретать необходимые лекарства за счёт личных средств.

