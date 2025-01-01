В ГИБДД Перми призвали водителей перейти на зимнюю резину По ночам температура опускается ниже нуля градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом центре зафиксировано понижение температуры воздуха ниже нуля градусов, что может привести к образованию на дорогах гололёда. Госавтоинспекция Перми обратилась к водителям: «Если вы ещё не перешли на зимнюю резину, настоятельно рекомендуем сделать это в кратчайшие сроки».

Сотрудники ГИБДД также рекомендовали владельцам машин на летней резине по возможности избегать поездок, особенно за пределы города. Они отметили, что при понижении температуры после осадков увеличивается риск ДТП.

«Будьте предельно осторожны на дороге, соблюдайте безопасную дистанцию и выбирайте скорость в зависимости от погодных условий», — говорится в обращении.

Ранее «Новый компаньон» сообщал об обращении к водителям пресс-центра Госкомпании «Автодор». В нём напоминалось, что, согласно законодательству РФ, эксплуатация транспортных средств с летними шинами запрещена после 1 декабря. Но во многих регионах страны зимний период начинается значительно раньше, поэтому оптимальный способ определить, когда необходимо заменить шины, — это мониторинг погодных условий. Если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже +5 градусов, это является сигналом к посещению шиномонтажной мастерской.

