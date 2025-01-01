Водителям Прикамья напомнили, когда рекомендуется менять летнюю резину на зимнюю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с ощутимым снижением температуры во многих регионах РФ уже в начале октября у автолюбителей возникает вопрос: в какой момент следует переходить на зимнюю резину? Пресс-центр Госкомпании «Автодор» распространил в Пермском крае обращение, напомнив автовладельцам, что, согласно законодательству РФ, эксплуатация транспортных средств с летними шинами запрещена после 1 декабря. Это положение закреплено в постановлении № 837 от 27 мая 2023 года, которое устанавливает крайний срок для смены резины на зимнюю.

При этом во многих регионах страны зимний период начинается значительно раньше 1 декабря, поэтому оптимальный способ определить, когда необходимо заменить шины, — это мониторинг погодных условий. Если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже +5 градусов, это является сигналом к посещению шиномонтажной мастерской. Важно помнить, что серьёзную угрозу в условиях низких температур представляет не только летняя, но и изношенная резина с минимальным протектором. Также необходимо учитывать, что новые зимние шины требуют обкатки, которую рекомендуется проводить на сухом асфальте до наступления холодов.

Кроме того, «Автодор» призывает водителей своевременно проходить технический осмотр, всегда иметь при себе достаточный запас топлива и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

