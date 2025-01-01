В МЧС Прикамья назвали причину пожара на подстанции в Березниках Инцидент случился 19 октября Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Алексея Казаченко

В Березниках Пермского края 19 октября произошёл серьёзный инцидент на подстанции «Быгель». Причиной масштабного сбоя в работе городских коммунальных систем стало возгорание трансформаторного масла, а оно случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, открытое горение было успешно ликвидировано к 19:20. Жертв и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.

Авария вызвала перебои с электроснабжением в ряде районов города, что привело к сбоям в системах водоснабжения и мобильной связи. Для оперативного реагирования и координации работ на место происшествия выезжал глава города Алексей Казаченко.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что прокуратура Пермского края поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на инженерных сетях в Березниках. Надзорный орган контролирует соблюдение нормативных сроков устранения аварии и восстановления подачи коммунальных ресурсов жителям города. Отмечалось, что в 20:30 воскресенья начата подача электроэнергии ранее обесточенным потребителям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.