Пожар в Березниках Пермского края ликвидирован Прокуратура контролирует устранение аварии Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пожар на энергетической подстанции Быгель в Березниках, возникший около 19 часов 19 октября, через час был ликвидирован. По информации краевого минтербеза, общая площадь, обстоятельства и причина пожара уточняются. Погибших и пострадавших нет.

Прокуратура Пермского края поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на инженерных сетях Березниках. Надзорный орган проконтролирует соблюдение нормативных сроков устранения аварии и восстановления подачи коммунальных ресурсов жителям города.

При наличии оснований будет решаться вопрос принятия мер реагирования.

В 20:30 начата подача электроэнергии ранее обесточенным потребителям.

Как сообщал «Новый компаньон», крупный пожар произошёл на подстанции Быгель в березниковском микрорайоне МЖК. В социальных сетях сообщалось о том, что часть Березников обесточена, нет интернета, в некоторых домах прекращена подача воды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.