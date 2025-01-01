В крупном городе Пермского края — обширное отключение электричества В Березниках случился пожар на энергетической подстанции Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края случился крупный пожар на энергетической подстанции Быгель в микрорайоне МЖК. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава города Алексей Казаченко, который выехал на место и информирует о ходе ликвидации ЧП.

В социальных сетях появляются сообщения о том, что часть Березников обесточена, нет интернета, в некоторых домах прекращена подача воды. На месте ЧП работают экстренные службы. Причины возникновения пожара неизвестны.

