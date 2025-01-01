Администрация Перми продолжает настаивать на сносе здания у Центрального рынка Подана апелляционная жалоба на решение суда Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Администрация Ленинского района Перми подала апелляционную жалобу на отказ в признании самовольной постройкой и сносе пятиэтажного нежилого здания у Центрального рынка. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте краевого арбитража.

Администрация Ленинского района обратилась в Арбитражный суд Пермского края ещё 10 октября 2023 года с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Рафику Мурадову с требованием о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства — пятиэтажного нежилого здания по ул. Борчанинова, 71а. По данным районной администрации, сведения о выдаче в отношении здания разрешительной документации отсутствуют, хотя комплекс был построен более 20 лет назад.

Мэрия также требовала возложить на ИП обязанность по сносу самовольной постройки в течение 60 календарных дней и взыскание судебной неустойки.

Речь о заметном здании из красного кирпича за Центральным рынком. Сейчас, как значится в «2 ГИС», в нём расположены ночное кафе Costa Rica, ЧОП «Гардиан», кафе восточной кухни «У Хаджи», строительная фирма «Строй-Лидер», чайхана TJ и Национальная культурная автономия азербайджанцев Пермского края.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», в рамках дела были назначены строительно-техническая и пожарно-техническая экспертизы, которые определили, что размещение здания на земельном участке соответствует градостроительным требованиям, а его перемещение невозможно без причинения несоизмеримого ущерба. В итоге суд 25 августа нынешнего года отказал в удовлетворении искового заявления администрации Ленинского района.

Мэрия подала апелляционную жалобу. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд назначил заседание на 18 ноября 2025 года.

Как сообщал «Новый компаньон», администрация Ленинского района также добивается через арбитраж сноса одноэтажного здания в том же квартале у рынка — кафе-бара по ул. Борчанинова, 79. Кроме того, департамент земельных отношений обнаружил нецелевое использование земельного участка между домами № 65 и 71а по ул. Борчанинова, однако отказался от претензий, после того как ООО «Торговый комплекс Центральный», которое управляет Центральным рынком, добровольно устранило нарушения.

