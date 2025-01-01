Власти Перми отступили в ещё одном споре с оператором Центрального рынка Ответчик добровольно устранил нарушения законодательства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент земельных отношений (ДЗО) мэрии Перми отказался от претензий к ООО «Торговый комплекс Центральный», которое управляет Центральным рынком в краевой столице. Эти данные следуют из картотеки дел Арбитражного суда Пермского края.

Чиновники пытались принудить компанию прекратить нецелевое использование участка на ул. Борчанинова рядом с рынком. Речь идёт об участке площадью 1 тыс. кв. м между домами 65 и 71а по ул. Борчанинова. Эта территория используется как общедоступная парковка, хотя, согласно публичной кадастровой карте, там должны быть объекты бытового обслуживания населения.

Ранее, на заседании суда 9 июля, представитель ДЗО заявил, что отказывается от своих требований, объяснив это добровольным исправлением ответчиком нарушений земельного законодательства, которые были допущены. Суд принял этот отказ, прекратив производство по делу и отменив обеспечительные меры, ранее наложенные на участок, включая запрет Росреестру на внесение изменений в ЕГРН о границах, разрешенном использовании и других параметрах территории.

В июне текущего года ДЗО уже отступал в аналогичном споре с ТК «Центральный». Тогда подразделение мэрии требовало освободить участок по ул. Борчанинова, 65а и 65б от разросшейся автопарковки, автомойки и шиномонтажной мастерской, но впоследствии ответчик добровольно освободил участок.

Как ранее писал «Новый компаньон», в рамках этого иска суд запретил Росреестру проводить регистрацию любых изменений, связанных со спорной территорией. Отметим, администрация Перми ведёт судебные тяжбы с владельцем земельных участков на Центральном рынке Ревазом Шенгелией с прошлого года.

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