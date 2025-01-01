Суд наложил обеспечительные меры на участок Центрального рынка в Перми Власти требуют освободить территорию от парковки, автомойки и мастерской по ремонту шин Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

В процессе судебного разбирательства Арбитражным судом Пермского края были введены обеспечительные меры в отношении земельного участка, расположенного на территории Центрального рынка Перми (ул.Борчанинова, 65а и 65б), сообщает «Рифей».

Инициатором судебного иска выступил департамент земельных отношений городской администрации. Представители власти настаивают на том, чтобы ООО ТК «Центральный» освободило занимаемый участок от объектов, включая парковку, автомойку и мастерскую по ремонту шин.

Пока идёт разбирательство, суд запретил Росреестру проводить регистрацию любых изменений на спорной территории.

Следует отметить, что администрация Перми ведёт судебные тяжбы с владельцем земельных участков на Центральном рынке Ревазом Шенгелия с минувшего года. В настоящее время в суде находятся четыре исковых заявления.

Ранее городские власти выявили 28 нарушений земельного законодательства на территории Центрального рынка. Наиболее распространённым стало нецелевое использование земельных участков.





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