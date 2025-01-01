На Центральном рынке Перми зафиксировано 28 нарушений земельного законодательства Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

В рамках муниципального контроля земли на территории Центрального рынка Перми сотрудники департамента земельных отношений провели 82 контрольных мероприятия: проинспектировано 9 кварталов, охватывающих 82 земельных участка, расположенных в границах улиц Пушкина, Подгорной, Крылова и ш. Космонавтов.

В результате инспекции на территории Центрального рынка выявлено 28 случаев несоблюдения земельного законодательства. Наиболее распространённым нарушением стало нецелевое использование земельных участков. Значительное количество земель, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, применяются для ведения торговли или иной коммерческой деятельности.

«Собственникам таких участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства и необходимости привести свой земельный участок в соответствие с требованиями закона», — сообщили в городском департаменте земельных отношений.

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