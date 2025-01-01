Суд назначил экспертизу по делу о сносе кафе-бара у Центрального рынка Перми Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В рамках судебного разбирательства о сносе кафе-бара, расположенного вблизи Центрального рынка Перми, назначена строительно-техническая экспертиза. Арбитражный суд Пермского края рассматривает дело о признании постройки по ул. Борчанинова, 79 незаконной и о её последующем демонтаже. Согласно материалам дела, объект расположен в непосредственной близости от территории рынка, владельцем которой является бизнесмен Реваз Шенгелия, выступающий ответчиком по делу. Инициатором судебного процесса выступила администрация Ленинского района Перми, подав соответствующий иск в апреле 2025 года.

Согласно данным сервиса 2ГИС, по указанному адресу находится одноэтажное здание, функционирующее как бар. Информация из публичной кадастровой карты свидетельствует о том, что сооружение площадью 76,6 кв. м. было введено в эксплуатацию в 2011 году и имеет обозначение «жилой дом».

В процессе рассмотрения дела ИП Реваз Шенгелия, являющийся ответчиком, ходатайствовал о проведении строительно-технической экспертизы, которое было удовлетворено судом. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», эксперту из ФБУ «Пермская ЛСЭ Минюста России» предстоит установить, представляет ли здание угрозу безопасности граждан, соответствует ли оно градостроительным, санитарным и противопожарным нормам. Кроме того, эксперту необходимо определить наличие дефектов, угрожающих жизни и здоровью людей, и возможность их устранения. Заключение экспертизы должно быть представлено суду до 1 апреля 2026 года.

Реваз Шенгелия занимает должность директора и учредителя ООО «Торговый комплекс «Центральный», осуществляющего управление Центральным рынком Перми. За последнее время в отношении Шенгелии и ООО ТК «Центральный» было подано несколько судебных исков, касающихся вопросов землепользования в районе рынка, и некоторые из них были удовлетворены.





