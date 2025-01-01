Часть Кировского района Перми временно останется без электричества Отключения запланированы с 20 по 24 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Часть домов Кировского района Перми на следующей неделе временно останется без электричества. Об этом сообщает районная администрация. Отключения будут производиться днём с 20 по 24 октября.

«Уважаемые жители Кировского района, с 20 октября по 24 октября 2025 года каждый день с 8:00 до 18:00 будет производиться отключение электроэнергии для капитального ремонта», — рассказали в пресс-службе администрации.

Под отключение электроэнергии попадут дома в Нижней Курье на ул. Калинина: от № 84 до № 122, а также дома на ул. Бородулинской: от № 1 до № 38.

Отмечается, что за дополнительной информацией жители могут обратиться в компанию «Россети Урал».

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский филиал РТРС 20 октября проведёт профилактику на телебашне Перми. В связи с этим с 3:00 до 12:00 запланировано временное отключение передающего оборудования, что затронет вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 и трансляцию 26 радиостанций. Временные перерывы в теле- и радиовещании затронут Пермь, Пермский муниципальный, Добрянский, Краснокамский и Нытвенский округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.