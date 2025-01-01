В Перми временно отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

пресс-служба Пермского филиала РТРС

Пермский филиал РТРС проинформировал, что 20 октября будет проведена профилактика на телебашне Перми. С 3:00 до 12:00 запланировано временное отключение передающего оборудования, что затронет вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, оно будет вестись с уменьшенной мощностью, и трансляцию 26 радиостанций, среди которых «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и др.

Временные перерывы в теле- и радиовещании затронут Пермь, Пермский муниципальный округ и прилегающие городские округа, включая Добрянский, Краснокамский и Нытвенский.

В ходе профилактики специалисты проведут инспекцию антенно-мачтовых конструкций, антенно-фидерной системы, а также электрооборудования. Помимо этого, будут выполнены замеры и произведена настройка параметров приемного и передающего оборудования для обеспечения качественного сигнала.

Во время проведения работ на экранах телевизоров возможно появление сообщения об отсутствии сигнала. В этом случае не требуется менять настройки телевизора, вещание восстановится автоматически после завершения профилактических мероприятий.

