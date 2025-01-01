Алёна Бронникова Определён подрядчик ремонта двух буксиров порта Пермь Стоимость работ составит 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Подведены итоги двух аукционов на выполнение ремонта буксиров АО «Порт Пермь». Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, контракты будут заключены с одним подрядчиком.

По обеим закупкам на участие заявилась только одна компания. В связи с этим закупочные процедуры признаны несостоявшимися. По результатам подведения итогов комиссия приняла решение признать победителем ООО «Камский судоремонт».

Напомним, общая цена двух контрактов составляет 12,19 млн руб. Подрядчик должен выполнить ремонт со слипованием буксира-толкача «Шлюзовой-102» (проект 887А, дизель-электроход) за 6,1 млн руб. и буксира-толкача «Шлюзовой-118» — за 6,09 млн руб. Необходимо обновить обшивку корпуса, палубы и другого оборудования судна. Работы необходимо завершить до 15 апреля 2026 года.

«Камский судоремонт» отремонтирует также надстройку двух пермских дебаркадеров. Стоимость их восстановления оценили в 97,8 млн руб. Работы завершат до 12 мая 2026 года.

