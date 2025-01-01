Алёна Бронникова Порт Пермь выделил 12 млн рублей на ремонт двух буксиров Работы должны быть выполнены до середины апреля Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

АО «Порт Пермь» ищет подрядчиков для выполнения ремонта двух буксиров. Общая цена двух контрактов составляет 12,19 млн руб. Аукцион проводится в электронной форме, участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Как указано на сайте госзакупок, начальная цена контракта по ремонту со слипованием буксира-толкача «Шлюзовой-102» (проект 887А, дизель-электроход) составляет 6,1 млн руб. Начальная цена контракта по ремонту буксира-толкача «Шлюзовой-118» составляет почти 6,09 млн руб.

В ходе работ необходимо обновить наружную обшивку корпуса, палубы, произвести дефектацию и при необходимости выполнить ремонт якоря, клюзов, кнехта, донно-запорной арматуры, гребных винта и вала, руля, а также определить техническое состояние электрооборудования каждого судна.

Работы проводятся на производственных мощностях подрядчика, доставка судна — силами заказчика. Работы необходимо завершить до 15 апреля 2026 года. Подрядчиков определят 7 октября.

