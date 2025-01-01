Алёна Бронникова Стоимость автосалона «Экскурс» на шоссе Космонавтов в Перми снизилась на 4,5% Владелец предлагает приобрести актив за 110 млн рублей Поделиться Твитнуть

Владелец здания автосалона «Экскурс» на ш. Космонавтов, 361 в Перми в октябре снизил цену за актив на 5 млн руб., предложив приобрести его за 110 млн (-4,5%). Такие данные следуют из объявления, опубликованного на сайте «Авито».

Напомним, на продажу объект был выставлен в июле за 115 млн руб. В стоимость входит здание площадью 1,4 тыс. кв. м вместе с земельным участком. По словам автора объявление, объект можно адаптировать и под другие виды бизнеса, например, торговый центр, склад, производство, сервис или офисы.

До этого автохолдинг продавал здание автосалона на ул. Уральской, 76в площадью 1,4 тыс. кв. м за 130 млн руб., переместив представленные в нём автомобили на ш. Космонавтов, 361.

В сентябре «Новый компаньон» писал, что на продажу также выставлено здание автохолдинга «Форвард Авто» на ул. Героев Хасана, 105п. За объект площадью 1,3 тыс. кв. м владелец требует 200 млн руб. Руководитель объяснил продажу тем, что необходимость в данном автосалоне отпала, поскольку осуществлявшаяся здесь реализация автомобилей марок Omoda и Jaеcoo теперь происходит в соседнем салоне Chery, по ул. Героев Хасана, 105/3.

