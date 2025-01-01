Ещё один дилер объявил о продаже автосалона в Перми Он располагался на улице Героев Хасана Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Автохолдинг «Форвард Авто» объявил о продаже здания своего автосалона, расположенного по ул. Героев Хасана, 105п. Соответствующее объявление размещено на платформе Аvito. За этот объект площадью 1300 кв. м владелец запрашивает 200 млн руб. (154 тыс. руб. за 1 кв. м).

Согласно объявлению, в 2021 году в здании был проведён косметический ремонт. Внутри установлен большой экран для трансляции рекламных материалов. Здание реализуется вместе со всем имеющимся оборудованием и мебелью.

Руководитель «Форвард Авто» Рустам Бахтияров сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что необходимость в данном автосалоне отпала: реализация автомобилей марок Omoda и Jaеcoo, ранее осуществлявшаяся здесь, теперь происходит в соседнем салоне Chery, по ул. Героев Хасана, 105/3.

Стоит напомнить, что в связи со снижением объёмов продаж автомобилей пермские дилеры активно избавляются от избыточных площадей. Ранее дилерский центр «Экскурс» выставил на продажу свой автосалон по ул. Уральской, 76в за 130 млн руб., а позднее и салон по ш. Космонавтов, 361, за 115 млн руб.

