Алёна Бронникова На шоссе Космонавтов в Перми выставили на продажу автосалон «Экскурс» Актив оценили в 115 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставили здание автосалона на ш. Космонавтов, 361 площадью 1,4 тыс. кв. м вместе с земельным участком. Владельцы предлагают приобрести актив за 115 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Пpoдаётcя отличнaя площадка под любой пpоeкт. Отдельно cтоящее здание aвтocaлoна, расположeннoe на собственном земeльнoм учaстке. 1480 кв. м пoлезнoй плoщaди, готовое под автосалон или легко адаптируемое под другие виды бизнеса (торговый центр, склад, производство, сервис, офисы)», — отмечает автор объявления.

Объект обеспечен электричеством 100 кВт, автономным отоплением и водоснабжением. По мнению владельцев, он подойдёт под размещение автомобильного дилерского центра, автосервиса с зоной приёмки и продажи запчастей, торговой компании любого профиля, производственного или складского предприятия.

По данному адресу расположен автосалон группы компаний «Экскурс». В июне автохолдинг продавал здание автосалона на ул. Уральской, 76в площадью 1,4 тыс. кв. м за 130 млн руб. Управляющий директор Роман Кибасов сообщал, что автоцентр приобретался для реализации определённых бизнес-планов, которые в текущей рыночной ситуации оказались неактуальными, а представленные в салоне автомобили были перемещены на ш. Космонавтов, 361.

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