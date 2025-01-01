Пермский автохолдинг «Экскурс» выставил на продажу здание салона на улице Уральской Владелец пояснил, что дальнейшее содержание помещения не имеет экономической выгоды Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Автохолдинг «Экскурс» объявил о продаже здания автосалона, расположенного на ул. Уральской, 76в в Мотовилихинском районе Перми. Согласно информации на «Авито», площадь салона составляет 1,4 тыс. кв. м и находится на земельном участке в собственности, площадью более 2,7 тыс. кв. м.

Здание имеет офисную отделку, автономное газовое отопление, собственную котельную, системы безопасности, включающие охранную и пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и кондиционирование. Высота потолков достигает 5,7 м. Внутреннее пространство имеет зоны для химчистки и полировки, мойки автомобилей, а также склад для запчастей. Стоимость объекта оценивается в 130 млн руб. Помимо продажи, владелец предлагает аренду помещений за 410 тыс. руб. в месяц, отмечая, что объект хорошо подходит для станции техобслуживания или производственных целей.

Роман Кибасов, управляющий директор «Экскурса», сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что автоцентр приобретался для реализации определённых бизнес-планов, которые в текущей рыночной ситуации оказались неактуальными. Он пояснил, что дальнейшее содержание помещения не имеет экономической выгоды. Автомобили китайского бренда FAW, ранее представленные в салоне на ул. Уральской, были перемещены в другой автосалон компании, расположенный по ш. Космонавтов, 361.

Издание отмечает, что пермский автомобильный рынок переживает значительное снижение продаж начиная с осени 2024 года. В апреле 2025 года продажи новых автомобилей в регионе снизились на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Снижение зафиксировано и в мае.

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