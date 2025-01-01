Власти Перми пока не приняли решение о ликвидации паркоматов Их содержание считают невыгодным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», в администрации Перми пока не решили, каким образом город будет отказываться от паркоматов на платных парковках в краевой столице.

«Вопрос ещё окончательно не решён. Такая возможность изучается, рассматривается опыт столицы», — рассказал депутат Пермского городской думы Алексей Овчинников со ссылкой на информацию из департамента дорог и благоустройства мэрии.

Он отметил, что содержание паркоматов очень невыгодно городу: очень низкий КПД и объём платы, но денег на их содержание тратится непропорционально много.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми планируется выделить 10,5 млн руб. внедрение новой подсистемы оплаты парковочного пространства. По задумке властей, это позволит эффективно использовать инфраструктуру и снизить связанные с ней расходы.

Напомним, в сентябре депутаты гордумы обсуждали изменения в нормативные акты, регулирующие использование муниципальных парковок. Предлагалось ввести новый тип парковки — приобъектную плоскостную парковку, отказаться от обязательной установки паркоматов, расширить способы оплаты парковки и утвердить методику расчета стоимости абонементов на парковочные места. Тогда же в мэрии заявили, что паркоматы оказались наименее популярным способом оплаты парковки. При этом расходы на их установку и обслуживание в течение года превышают доходы от платежей через паркоматы в 18 раз.

