Алёна Бронникова На внедрение новой подсистемы оплаты парковок в Перми выделят 10,5 млн рублей Работы необходимы для оптимизации затрат на инфраструктуру

Олег Антонов

На сайте госзакупок появился открытый электронный конкурс по модернизации системы защиты информации и сети передачи данных и внедрению новой подсистемы обработки и хранения данных для системы оплаты парковок в Перми. Заявки на участие принимаются до 11 ноября. Итоги подведут 14 ноября.

Заказчиком выступает МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Срок окончания выполнения работ — 60 рабочих дней, срок окончания исполнения контракта составит 90 рабочих дней c даты его заключения. Начальная (максимальная) цена — 10,49 млн руб. Источник финансирования — бюджет Перми.

Как указано в техзадании, целью выполнения работ является модернизация системы защиты информации. Сопутствующие работы по модернизации сети передачи данных, внедрению новой подсистемы обработки и хранения данных проводятся для оптимизации затрат на инфраструктуру.

В сентябре депутаты Пермской гордумы приняли изменения в положение о парковках общего пользования. В частности, был введён новый вид плоскостной парковки — приобъектная плоскостная парковка, исключена обязательность установки паркоматов, дополнены способы оплаты парковок и утверждена методика расчёта стоимости абонементов на пользование парковками.

По информации мэрии, паркоматы оказались наименее востребованными для оплаты парковок. При этом годовые затраты на их установку и содержание в 18 раз превышают сумму поступления платежей в бюджет.

