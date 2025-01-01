В Перми откажутся от установки паркоматов и введут приобъектные парковки Нововведения депутаты намерены принять на ближайшей пленарке гордумы Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермские власти планируют ввести изменения в положение о парковках общего пользования. Об этом на заседании комитета Пермской городской думы по экономике рассказал начальник департамента дорог и благоустройства мэрия Евгений Радостев.

По словам чиновника, проектом предлагается привести положение в соответствии с федеральным и краевым законодательством, ввести новый вид плоскостной парковки — приобъектная плоскостная парковка, исключить обязательность установки паркомата, дополнить способы оплаты парковок, а также утвердить методику расчёта стоимости абонементов на пользование парковками.

«Проведённый анализ показал, что паркоматы наименее востребованы для оплаты парковок, а годовые затраты на их установку и содержание в 18 раз превышают сумму поступления платежей в бюджет», — сообщил Радостев.

Проектом решения дополняются способы оплаты платных парковок, речь о мобильном приложении и платёжном терминале.

Отвечая на вопросы депутатов, Евгений Радостев пояснил, что бремя содержания приобъектных парковок будет лежать на городских властях.

В итоге депутаты проголосовали за принятие проекта решения с учётом поправок. Этот вопрос рассмотрят на пленарном заседании гордумы на следующей недели.

