В Перми собираются ввести новый вид платных парковок Мэр города внёс соответствующий документ в думу Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Глава Перми Эдуард Соснин внёс в городскую думу проект решения «О внесении изменений в Положение о парковках общего пользования местного значения».

Документ, в частности, предлагает создать в краевом центре новый тип платных парковочных мест, так называемую «приобъектную плоскостную парковку».

В документе сказано, что это «парковка, расположенная вблизи наиболее востребованных объектов (объектов транспортной инфраструктуры, спорта, образования, здравоохранения, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музеев, театров, выставочных залов, концертных организаций, мест погребения, культовых религиозных зданий и других) и предназначенная преимущественно для парковки транспортных средств посетителей соответствующего объекта».

Оплата за использование приобъектных парковок будет взиматься по часовому тарифу.

Ранее концепция данного вида парковок была отражена в документации, подготовленной Министерством транспорта Пермского края. Окончательное решение о целесообразности организации приобъектных плоскостных парковок остаётся за местными органами власти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.