Алёна Бронникова Проект капремонта здания на Ижевской в Перми оценили в 4 млн рублей Здание передали в собственность региона под офисы ДЭС Поделиться Твитнуть

Здание на ул. Ижевской, 25б в Перми, переданное ранее в собственность региона, реконструируют под размещение офисов Дорожно-эксплуатационной службы Прикамья (ДЭС). Подготовку проектной документации на выполнение этих работ оценили в 4,2 млн руб.

Площадь трёхэтажного здания составляет 1,6 тыс. кв. м. Построено оно было в 1979 году. Капитальный ремонт коснётся всего здания. Планируется обновить фасад, стены, перекрытия, лестницы, крыльца, окна, двери, потолки, полы, кровлю, инженерные системы.

Как указано на сайте госзакупок, на разработку проекта даётся срок с 11 ноября по 16 декабря. Подрядчика определят 31 октября.

Проектом необходимо предусмотреть обустройство на первом этаже вестибюля, помещения общепита, кабинетов, санузлов и технических помещений, на втором этаже — актового зала, помещений для хранения товарно-материальных ценностей и уборочного инвентаря, а также кабинеты, санузлы и техпомещения. На третьем этаже, предназначенном для административно-управленческого персонала, разместятся конференц-зал, кабинеты, санузлы, техпомещения и помещения для хранения товарно-материальных ценностей и уборочного инвентаря.

Подрядчик также должен предусмотреть наружное освещение и видеонаблюдение территории, комплексную систему безопасности и видеонаблюдение внутри здания, сплит-систему в кабинетах.

Ранее здание рассматривалось под размещение Единой дежурно-диспетчерской службы Перми. Позже было принято решение разместить в нём офис краевой организации КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба», зарегистрированной в сентябре 2024 года правительством региона.

«Новому компаньону» сообщили в мэрии, что в июне 2024 года по зданию был заключён договор безвозмездного пользования с региональным ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Минтранс предложил передать здание и земельный участок под ним из муниципальной собственности в собственность Пермского края для осуществления функций по содержанию автодорог местного значения Пермского городского округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.