В Перми выбирают место для размещения Единой дежурно-диспетчерской службы В качестве варианта рассматривается объект в Сосновом бору Поделиться Твитнуть

Вопрос размещения ЕДДС Перми обсуждался в ходе заседания инвестиционной комиссии. Ранее для этого планировалось провести реконструкцию здания на ул. Ижевской, 25 (Литер А, А1). По информации городского Управления технического заказчика на 1 марта текущего года, на реконструкцию здания на ул. Ижевской требуется порядка 310 млн руб.

Как обратил внимание начальник департамента общественной безопасности Константин Кузьменко, из-за высокой стоимости администрацией Перми была подобрана другая площадка, на ремонт которой потребуется меньше затрат. Это здание расположено в кварталах № 42 и № 43 в Верхне-Курьинском лесничестве.

Депутаты уже выезжали на объект, чтобы осмотреть его состояние и оценить, что нужно сделать в здании для размещения ЕДДС. Специалисты службы принимают и обрабатывают звонки, поступающие на номер 112, фиксируют всю информацию и передают ответственной структуре. Для этого нужна специальная защищенная телефонная линия и несколько источником электроэнергии, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что вопросы безопасности являются одними из важнейших для городских властей, поэтому необходимо создать комфортные условия для эффективной работы специалистов ЕДДС. Кроме того, он обратил внимание на необходимость качественной проработки всех технических вопросов и соответствующей документации. На данный момент дефектная ведомость по объекту составлена на основании визуального осмотра.

В ходе обсуждения было принято решение о подготовке локально-сметного расчёта на основании более глубокого исследования и инженерных изысканий. После проведения всех необходимых мероприятий вопрос будет повторно рассмотрен инвесткомиссией.

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