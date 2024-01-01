Алёна Бронникова Власти Перми передадут здание краю для размещения региональной организации Дорожно-эксплуатационная служба займёт офисы на Ижевской Поделиться Твитнуть

Администрация Перми планирует передать в собственность Пермского края на безвозмездной основе земельный участок и здание по ул. Ижевской, 25б. Проект соответствующего решения опубликован на сайте Пермской городской думы.

Согласно документу, в краевую собственность перейдёт земельный участок площадью 4,5 тыс. кв. м, трёхэтажное административное здание площадью 1,7 тыс. кв. м, построенное в 1979 году, а также проектная документация по реконструкции здания. Как отмечается на сайте горадминистрации, проект был разработан в 2021 году компанией ООО «ПрофПроект» по заказу МКУ «Управление технического заказчика». В том же году документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Колерный паспорт объекта / gorodperm.ru

«В департаменте имущественных отношений администрации Перми пояснили, что в июне 2024 года на здание по ул. Ижевская, 25б заключён договор безвозмездного пользования с ГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта" Пермского края для осуществления уставной деятельности. В соответствии с действующим законодательством минтрансом Пермского края предложено передать здание и земельный участок под ним по ул. Ижевская, 25б из муниципальной собственности в собственность Пермского края для осуществления функций по содержанию автодорог местного значения Пермского городского округа», — рассказали «Новому компаньону» в мэрии.

Как уточняют в ведомстве, здание будет предназначено для офиса новой краевой организации КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба», зарегистрированной в сентябре правительством региона.

Сейчас, по данным сайта 2ГИС, в здании находится компания по прокату автомобилей «Ford-вояж».

Информация о планах по реорганизации краевого управления дорог и транспорта появилась в мае. Министр транспорта региона Сергей Вешняков рассказал, что уже осенью дорожно-эксплуатационную службу планируется выделить в отдельное учреждение, сохранив объём работ. Отмечалось, что положительный эффект ожидается за счёт уменьшения финансовых затрат при оптимизации управленческих процессов и установления прямой ответственности руководителя новой организации за содержание дорог.

По словам главы ведомства, это позволит КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» сконцентрировать деятельность на развитии и модернизации дорожной сети Пермского края, а новое учреждение будет отвечать за содержание подведомственной части дорожной сети. Предполагается, что это позволит ускорить организацию работы обоих ведомств.

По данным checko.ru, КГБУ ДЭС зарегистрировано 20 сентября 2024 года. права учредителя осуществляет министерство транспорта Пермского края. Основной вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей. Юридический адрес — ул. Крупской, 5 в Перми.

Руководителем назначен начальник пермской дорожно-эксплуатационной службы Денис Курышев. До начала карьеры в краевой организации он работал в администрации Ленинского района краевой столицы в должности первого заместителя главы района. В марте 2023 года после увольнения Александра Козенкова исполнял обязанности руководителя. Также Курышев руковдил МКУ «Благоустройство Ленинского района».

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