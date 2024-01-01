В Прикамье реорганизуют краевое управление дорог и транспорта Это произойдёт осенью Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Осенью 2024 года в Пермском крае планируется реорганизовать краевое управление дорог и транспорта. Об этом на заседании комитета ЗС по развитию инфраструктуры сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков.

Депутаты подняли вопрос о том, как в Прикамье собираются решать проблему кадрового дефицита дорожных рабочих. По словам главы минтранса, с 1 сентября дорожно-эксплуатационную службу планируется выделить в отдельное учреждение, сохраняя при этом качество и объём работ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Положительный эффект ожидается за счёт уменьшения финансовых затрат при оптимизации управленческих процессов, а также установления прямой ответственности руководителя КГБУ «ДЭС» за содержание дорог.

То, что содержанием и развитием дорог должны заниматься отдельные учреждения, стало ясно по итогам прошедших сезонов.

«Таким образом, краевое Управление дорог и транспорта сможет сконцентрировать свою деятельность на развитии и модернизации дорожной сети региона, а содержание подведомственной части этой сети будет в зоне ответственности КГБУ «ДЭС». Это, в свою очередь, позволит исключить задержки при организации работы обоих ведомств», — цитирует пресс-служба ЗС выступление министра.

Минтранс уже обратился с соответствующей инициативой к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

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