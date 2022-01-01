Елена Синица Краевое учреждение по уборке улиц может возглавить первый замглавы Ленинского района Денис Курышев покидает свой пост 9 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое учреждение по уборке улиц может возглавить первый заместитель главы Ленинского района Денис Курышев. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Создание такого краевого учреждения на данный момент обсуждается. И с 1 января 2023 года полномочия по содержанию улично-дорожной сети в центре Перми могут перейти на краевой уровень. В таком случае обслуживанием дорог центрального планировочного района будет заниматься новое подразделение — «Управление автомобильных дорог и транспорта». Его численность составит 698 человек.





В администрации города «Коммерсанту» также подтвердили, что Курышев покидает районную администрацию. В пятницу, 9 сентября, его последний рабочий день.

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