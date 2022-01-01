Елена Синица Полномочия по содержанию дорог в центре Перми перейдут на краевой уровень Расходы на новое подразделение оцениваются в 2,1 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января 2023 года полномочия по содержанию улично-дорожной сети в центре Перми могут перейти на краевой уровень. Об этом говорится в поправках к региональному бюджету на 2022-2024 годы.

Заниматься обслуживанием дорог центрального планировочного района будет новое подразделение — «Управление автомобильных дорог и транспорта». Его численность составит 698 человек.

Расходы на эти цели оцениваются в 1,1 млрд руб. в 2023 году и 1 млрд руб. в 2024-м. При этом в 1 млрд руб. обойдётся оплата труда, в 494, 9 млн руб. — закупка реагентов. Ещё 243,2 млн руб. направят на аренду 56 самосвалов и 18 погрузчиков. Вывоз и утилизация снега оценивается в 165,2 млн руб.

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