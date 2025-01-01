На трассе Пермь—Березники в октябре откроется новое кафе ГК «Алендвик» Заведение будет предлагать фастфуд и пиццу Поделиться Твитнуть

ГК «Алендвик» расширяет в Пермском крае сеть заведений общественного питания. Новое кафе в формате Chicken с пиццей планируют открыть на трассе Пермь—Березники в конце октября. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на пресс-службу компании.

Заведение будет расположено на отвороте к д. Бобки в Добрянском округе, в ТЦ «Клевер» (ул. Еловая, 17). Его площадь составит 186 кв. м, вместимость — 28 посадочных мест. Планируется, что работать оно будет с 10:00 до 22:00, при высокой посещаемости возможно расширение графика.

На данный момент ГК «Алендвик» является самой крупной сетью общепита в регионе по количеству точек, под её под управлением работает 71 заведение. Кафе на трассе Пермь—Березники станет пятым проектом компании, который был запущен с начала 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что четвёртое кафе было открыто в Пермском муниципальном округе на федеральной трассе М7 456 км, 13а, рядом с Краснокамском. Его площадь составляет 225 кв. м, вместимость — 45 посадочных мест, оно также стало первым загородным придорожным кафе в округе, оборудованным летней верандой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.