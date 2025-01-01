Алёна Бронникова ГК «Алендвик» открыла в Пермском округе первое загородное кафе с летней верандой Кафе может перейти в круглосуточный режим Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Алендвик"

В Пермском муниципальном округе открылось загородное кафе с летней верандой компании «Алендвик». Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе организации, заведение находится у Краснокамска, на федеральной трассе М7 456 км, 13а.

Ранее рядом с новой точкой работало окно выдачи заказов Chicken, сейчас здесь открылось полноценное кафе с расширенным меню, включая пиццу. Зал рассчитан на 45 посадочных мест, его площадь составляет 225 кв. м. Летняя веранда, первая для придорожного формата кафе сети, откроется с наступлением устойчивой тёплой погоды. Она расширит вместимость заведения ещё на 15 мест.

При этом окно выдачи заказов работает 24 часа. Планируется, что кафе может перейти на круглосуточный режим в случае стабильного спроса.

Согласно представленной информации, с начала года это уже четвёртое новое кафе ГК. Ранее на фудкорте ТЦ «Искра» (Академика Веденеева, 28а) в Перми появились «Поке-maN», Viva la Pizza и Chicken. Всего под управлением компании в регионе сейчас работает 47 кафе, из них 10 на фудкортах. Оператор имеет в управлении международные бренды SFC-Express, BRandICE и собственные: «Вкус странствий», «Поке-maN», «Пельмешки да вареники», Viva la Pizza, Good News и «Креп&Суп».

В апреле стало известно, что три заведения ГК «Алендвик» в центре Перми были закрыты в связи с продажей площадки. Помещение размером 299 кв. м предлагалось к продаже за 13 млн руб. Право собственности перешло к частному лицу, заключившему договор аренды с ООО «Дом-пекарня Демидовых» сроком на два года. В настоящее время внутри ведутся ремонтные работы.

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