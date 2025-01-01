Алёна Бронникова Проект спортклуба джиу-джитсу в Перми подорожал на 40 млн рублей Ранее инвестор сообщил о его расширении Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Строительство спортивного клуба бразильского джиу-джитсу в Перми подорожало почти на 40 млн руб. — с 80,5 млн до 120 млн руб. Кроме того, региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата продлил на год срок его реализации, до 2027 года.

Напомним, проект с 2024 года реализует «Орсо Спорт» (входит в «Орсо групп»). Спорткомплекс для занятий бразильским джиу-джитсу будет построен на участке площадью более 467 кв. м по ул. Горького, 60, рядом с ТРК «Семья». Инвестпроект получил статус приоритетного. На одной из площадок участка завершены работы по благоустройству, начаты работы по подготовке к строительству.

В сентябре 2025 года «Орсо» заявил о внесении в проект корректировок. Запланировано увеличение этажности и площади клуба, строительство дополнительных зон для фитнеса и других спортивных занятий, помимо залов для единоборств. Городской совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата одобрил изменения и рекомендовал для дальнейшего рассмотрения их на региональном уровне.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.