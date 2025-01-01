Инвестор расширил проект комплекса по джиу-джитсу в Перми Помимо залов для единоборств, планируется создание дополнительных зон для фитнеса Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В проект строительства спортивного клуба джиу-джитсу по ул. Горького, 60 в Перми внесены корректировки. Компания «Орсо Спорт» предложила увеличить этажность и площадь клуба. Об этом было заявлено на заседании Городского совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Помимо залов для единоборств, планируется создание дополнительных зон для фитнеса и других спортивных занятий. Как считают в компании, реализация этого многофункционального комплекса позволит более эффективно использовать земельный участок, повысить прибыльность и рентабельность проекта, а также привлечь более широкую аудиторию.

Городской совет одобрил изменения и рекомендовал для дальнейшего рассмотрения их на региональном уровне.

Отметим, что инвестор уже завершил работы по благоустройству одной из площадок и приступил к подготовке к строительству.

Как уже писал "Новый компаньон", летом 2024 года «Орсо Спорт» (входит в «Орсо групп») выступил с предложением построить на участке спортивный комплекс для занятий бразильским джиу-джитсу, затем краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту статус приоритетного. Планировалось, что объект с двумя тренировочными залами построят на площади более 467 кв. м рядом с ТРК "Семья" к 2026 году. Объём инвестиций оценивался в 80,5 млн руб.

