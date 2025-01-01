Пермяки выбирают рестораны с красивым интерьером и возможностью пообщаться Аналитики вычислили главный вайб в заведениях общепита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки чаще всего выбирают такие кафе и рестораны, где можно поболтать и просто поесть, важной характеристикой также стал стильный интерьер. При этом Пермь попала в топ-5 городов по вайбу «Поработать». Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на «2ГИС».

Сервис проанализировал справочную информацию о заведениях общепита, их фото и отзывы в городах-миллионерах, чтобы узнать, с какой целью и настроением люди посещают кафе и рестораны. По результатам были сформированы самые частотные вайбы в гастроиндустрии, на основе которых пользователи в дальнейшем смогут выбирать, в какое заведение они хотят отправиться.

Самыми распространёнными вайбами в общем рейтинге стали «Поболтать» (56% заведений), «Стильный интерьер» (51,7%), «Просто поесть» (39,6%), «Кухни мира» (33,7%) и «Фоткаться» (32,3%). В топ-15 также вошли наличие удобных сидений, большого бара, просторного зала, возможность «потусить», отметить праздник, покормить детей, расслабиться, устроить свидание и пр.

Пермь в списке мегаполисов следует общим трендам. В топ-3 вайбов вошли возможность поболтать — 56% заведений, стильный интерьер — 50% и возможность просто поесть — 41%. Вайб «Поработать» был выявлен в 9,9% заведений.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермяки смогут выбирать заведения общепита на карте по вайбу. Такую функцию добавил сервис «2ГИС» на основе искусственного интеллекта.

