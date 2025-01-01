ИИ-поиск научился находить для пермяков кафе и рестораны по настроению Для этого достаточно использовать фильтр «Вайб» Поделиться Твитнуть

фото: Drazen Zigic

freepik.com

Выбор заведений общепита для посещения стал еще удобнее благодаря масштабному обновлению поиска кафе и ресторанов в 2ГИС, сообщила пресс-служба сервиса. Теперь в его основе лежат инновационные функции, использующие возможности искусственного интеллекта. Система распознает настроение клиента, предпочтения и даже визуальные запросы, помогая найти идеальное место по атмосфере, понравившейся фотографии или желаемому блюду.

«Поесть мидии в сливочном соусе или устроить свидание с красивым видом — теперь в 2ГИС за пару кликов можно найти места и по таким запросам. В поиске кафе и ресторанов в геосервисе (рубрика «Поесть» в приложении или аналогичный запрос в строке поиска) появились новые возможности, которые делают выбор заведений интуитивно простым и понятным. Больше не нужно изучать тысячи отзывов и фотографий заведений — это уже сделал ИИ. Теперь достаточно выбрать повод или настроение — сервис подберет варианты под нужный вайб», — говорится в информации.

Уникальный фильтр «Вайб» позволяет выбрать заведение не по типу кухни или рейтингу, а по атмосфере, особенностям и цели визита, анализируя информацию из карточек компаний с помощью искусственного интеллекта. Этот алгоритм не имеет аналогов среди других российских картографических сервисов.

Теперь можно искать заведения по поводу (романтическое свидание, празднование события, приятная беседа, работа, семейный обед); по настроению (вечеринка, релаксация, создание фотоконтента, мистическая атмосфера, просто перекусить); по особенностям (захватывающий вид, новые вкусовые ощущения, стильный интерьер, кухни разных стран, просторный зал, здоровое питание, большой выбор напитков). Также возможно комбинировать несколько параметров, например «Захватывающий вид» + «Беседа».

