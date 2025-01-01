Состав пермского «Молота» покинул нападающий Денис Мишарин Контракт с ним был подписан в августе Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Хоккейный клуб «Молот» расторг контракт с 22-летним нападающим Денисом Мишариным. Как сообщили в пресс-службе команды, решение было принято по обоюдному согласию.

«По обоюдному согласию сторон «Молот» расторг контракт с нападающим Денисом Мишариным. Благодарим Дениса за игру в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры», — отмечается в соцсетях.

Денис Мишарин родился в Москве. В OLIMPBET ВХЛ выступал в составе саратовского «Кристалла» и воронежского «Бурана». В состав пермского клуба перешёл в межсезонье, в августе. За время пребывания в Перми провёл один матч, в котором набранными очками не отметился. Показатель полезности составил «-1».

Ранее клуб покинул 21-летний защитник Андрей Малявин. Его вызвал в расположение ярославский ХК «Локомотив». В текущем сезоне он провёл в составе «Молота» восемь матчей, в которых набрал 5 (1+4) баллов за результативность при показателе полезности «+1».

