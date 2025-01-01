Пермский «Молот» подписал контракт с нападающим Денисом Мишариным Форвард родом из Москвы Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Нападающий Денис Мишарин подписал контракт с пермским ХК «Молот». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Денис Мишарин родился в Москве. До 2019 года выступал за одинцовские клубы «Искра» и «Армада». В Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) защищал цвета ХК «Рига», ХК «Капитан» и МХК «Динамо СПб». В общей сложности в МХЛ 21-летний Мишарин отыграл 42 игры, заработав 4 результативных очка (4 гола и 0 передач).





В OLIMPBET ВХЛ выступал в составе саратовского «Кристалла», а также воронежского «Бурана». Суммарно в ВХЛ Мишарин провёл 24 матча, в которых набрал 2 балла за результативность (1 гол и 1 передача). Коэффициент полезности игрока составляет «-6».





Ранее «Новый компаньон» писал, что ХК «Молот» подписал контракт с защитником Никитой Соколовым, воспитанником ярославской хоккейной школы. В 2023 году он присоединился к молодёжной команде «Молот».

