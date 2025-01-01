В Перми пересмотрят дело о законности передачи земельного участка гимназии №33 Вместо школьного стадиона на этом месте хотели сделать частную ледовую арену Поделиться Твитнуть

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление краевой прокуратуры, отменив решение Пермского краевого суда по поводу земельного участка, расположенного на территории пермской гимназии №33. Ранее суд отклонил иск прокурора о признании незаконными действий по изъятию этой земли в интересах частной компании «Факел». Теперь дело будет повторно рассмотрено в апелляционной инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурорская проверка выявила, что администрация Перми передала земельный участок, занятый школьным стадионом, в аренду под строительство ледового комплекса, что ущемляет права учащихся и ограничивает возможности предоставления образовательных услуг.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце 2024 года Свердловский районный суд Перми аннулировал сделку по изъятию земли у гимназии №33. На этом земельном участке планировалось возвести частную ледовую арену. Прокуратура инициировала этот судебный процесс, выступая в качестве истца, а ООО «Спортивный комплекс «Факел» и департамент земельных отношений администрации Перми были ответчиками. Суд постановил вернуть участок учебному заведению. Учредитель компании «Факел», которой планировалось отдать землю, — президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодёров.

Напомним, конфликт вокруг участка стадиона гимназии № 33 длится уже несколько лет. Местные жители утверждают, что инвестор получил землю без проведения торгов, так как проект был объявлен приоритетным, а решение о строительстве частного спортивного объекта было принято без учёта мнения жителей микрорайона.

В октябре 2023 года проект ледовой арены прошёл экспертизу. Планировалось завершить строительство в 2024 году, но этого не произошло, а Дмитрий Шубодёров покинул Россию и был объявлен в розыск.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.