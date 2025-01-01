В Перми пересмотрят дело о законности передачи земельного участка гимназии №33 

Вместо школьного стадиона на этом месте хотели сделать частную ледовую арену

Стадион у гимназии №33

Фото: vk.com/zashitim_stadion_perm

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление краевой прокуратуры, отменив решение Пермского краевого суда по поводу земельного участка, расположенного на территории пермской гимназии №33. Ранее суд отклонил иск прокурора о признании незаконными действий по изъятию этой земли в интересах частной компании «Факел». Теперь дело будет повторно рассмотрено в апелляционной инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурорская проверка выявила, что администрация Перми передала земельный участок, занятый школьным стадионом, в аренду под строительство ледового комплекса, что ущемляет права учащихся и ограничивает возможности предоставления образовательных услуг.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце 2024 года Свердловский районный суд Перми аннулировал сделку по изъятию земли у гимназии №33. На этом земельном участке планировалось возвести частную ледовую арену. Прокуратура инициировала этот судебный процесс, выступая в качестве истца, а ООО «Спортивный комплекс «Факел» и департамент земельных отношений администрации Перми были ответчиками. Суд постановил вернуть участок учебному заведению. Учредитель компании «Факел», которой планировалось отдать землю, — президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодёров.

Напомним, конфликт вокруг участка стадиона гимназии № 33 длится уже несколько лет. Местные жители утверждают, что инвестор получил землю без проведения торгов, так как проект был объявлен приоритетным, а решение о строительстве частного спортивного объекта было принято без учёта мнения жителей микрорайона.

В октябре 2023 года проект ледовой арены прошёл экспертизу. Планировалось завершить строительство в 2024 году, но этого не произошло, а Дмитрий Шубодёров покинул Россию и был объявлен в розыск.

